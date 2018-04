Slimme parkeerplaatsen houden parkeerders in de gaten 25 april 2018

Automobilisten kunnen sinds maandag 30 minuten gratis parkeren op slimme parkeerplaatsen die geïnstalleerd zijn in het stadscentrum. Zowel in de Sint-Katelijnestraat, op de Grote Zavel en de Maria-Christinastraat werden drie Shop&Go-parkeerplaatsen voorzien. "Inkopers kunnen een half uur lang hun auto laten staan, zonder een ticket te moeten kopen of hun parkeerschijf te leggen", verklaart schepen van Mobiliteit Els Ampe. "De parkeerplaatsen zijn voorzien van slimme sensoren. Als een auto toch langer blijft staan, sturen de sensoren een signaal naar de parkeerwachters. Op hun beurt geven zij de automobilisten een boete van 25 euro. Op deze manier willen we constant vrije plaatsen garanderen in deze handelswijken. De sensoren zijn actief van maandag tot zaterdag, van 9 uur tot 18 uur. (DCFS)