Slimme camera in strijd tegen sluikstorters 07 augustus 2018

De gemeente heeft achter het Flageyplein een tijdelijke slimme camera geïnstalleerd om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Het Flageyplein werd de afgelopen maanden geteisterd door hangjongeren of feestvierders die tot diep in de nacht op het plein rondhangen. Hun vuilnis blijft dikwijls rondslingeren en dus neemt de gemeente maatregelen. "De camera werd vrijdag op het kruispunt van de Bondaalsesteenweg en de Belvedèrestraat geplaatst", zegt oppositielid Jean-Marc Hans. "De camera richt zich naar het tankstation, maar heeft een zicht van 360 graden en filmt de hele buurt." In Elsene zijn al vijf slimme camera's aanwezig. De beelden worden automatisch opgestuurd naar de toezichthouders van de gemeente. Sluikstorters die betrapt worden riskeren een boete van 350 euro. (DCFS)