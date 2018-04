Slechtziende leerlingen voelen auto's 25 april 2018

02u45 0 Brussel De voertuigen in Autoworld mogen normaal gezien niet aangeraakt worden. Maar voor 114 blinde en slechtziende kinderen maakte de expo een uitzondering. "Heel anders dan mijn speelgoedautootjes", aldus een enthousiaste Elion, een slechtziende jongen.

De 114 leerlingen met een visuele handicap uit het bijzonder basisonderwijs leerden dinsdag alles over auto's tijdens een museumbezoek in Autoworld en het KMSK. Ze mochten een ritje maken in een oldtimer, de auto's betasten en zelfs aan het stuur draaien. "We deelden witte handschoenen uit, waarmee ze de auto helemaal kunnen verkennen", zegt Paul , gids bij Autoworld.





Na de ontdekking in de musea lieten de jonge leerlingen hun eigen verbeelding spreken en boetseerden ze zelf voertuigen in klei. "Voor onze leerlingen is een dag als deze uniek", zegt Veerle Van Den Broeck van Ganspoel. "Ze vergaren kennis door te voelen. Anders hebben ze geen idee hoe een auto eruitziet. Ook aan gewone auto's in de straat mag je eigenlijk niet voelen. Dat ze hier de voertuigen volledig mogen ontdekken, betekent veel voor hen."





Elion, een slechtziende jongen, keek enorm uit naar de dag. "Dit is zowat een droom. Thuis heb ik een pak speelgoedautootjes, maar dit is toch anders. De meeste auto's voelen erg glad aan. De BMW is mijn favoriet, want de motor klinkt zo mooi. Maar de amfibiewagen vond ik toch het mooiste." De dag werd georganiseerd en gefinancierd door de Brailleliga. Het geld zamelen ze in door deel te nemen aan de 20 kilometer van Brussel. (DCFS)