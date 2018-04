Slechtvalkje geboren in de Sint-Jobkerk 13 april 2018

In de Sint-Jobkerk is gisteren het eerste valkje van het jaar geboren. Op de livestream van de website valkenvooriedereen.be kon de geboorte live gevolgd worden. "We wisten helemaal niet wanneer het ei zou uitkomen", vertelt Bartelijn Buys van de organisatie. "We hebben het wel op de voet opgevolgd via de livestream, maar het blijft toch altijd een verrassing. Ondertussen huizen er twaalf koppeltjes in Brussel. Ook in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal vind je er eentje. Een van de valken is maar liefst 17 jaar oud. Zij hebben ook eitjes gelegd die ieder moment kunnen uitkomen", aldus Bartelijn. Slechtvalken waren totaal verdwenen uit België. In 2004 installeerde een koppel slechtvalken zich voor de eerste keer op de top van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal (VDBS)