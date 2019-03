Slechts 500 klimaatbetogers trekken door Brussel WHW

21 maart 2019

16u33 0 Brussel Enkele honderden jongeren hebben ook deze week betoogd voor het klimaat. Het merendeel van de betogers trok deze week naar Antwerpen en Luik.

Vorige week waren er nog 30.000 klimaatbetogers in Brussel. Een schril contrast met de opkomst deze week. Volgens de politie kwamen er zo’n 500 jongeren betogen voor het klimaat, al leek dit wel een erg ruime schatting. Mogelijke verklaring is dat het zwaartepunt van de actie van Youth For Climate deze week in de Waalse stad Luik ligt. De eisen blijven wel dezelfde: een ambitieuzer Belgisch klimaatbeleid en meer politieke moed. De jongeren stapten opnieuw van het station Brussel-Noord naar Brussel-Zuid.