Slecht onderhouden schouw leidt tot brand JVC

12 april 2019

11u09 0 Brussel De Brusselse brandweer moest woensdagavond tussenkomen voor een schouwbrand in een appartement op het Dr. Schweitzerplein in Sint-Agatha-Berchem. Een vrouw had er haar ingebouwde haard aangestoken, maar door een slecht onderhouden schouw brak er al snel brand uit. De vrouw raakte niet gewond.

Het vuur ontstond rond 18.15 uur in een appartement op de zesde verdieping. Een bewoonster had daar haar ingebouwde haard aangestoken, maar al snel brak er een brand uit. “Waarschijnlijk door een slecht onderhouden of gekuiste schouw”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Het ging nochtans om een modern gebouw.”

De brandweer moest een ladderwagen inzetten om te blussen, maar had het vuur snel onder controle. De bewoonster raakte niet gewond.

Door de brand was het tramverkeer een tijdje onderbroken en omdat de brand tijdens het spitsuur gebeurde, was er heel wat verkeershinder.