Slapende bewoonster ontsnapt aan brand Jasmijn Van Raemdonck

11 januari 2019

13u13 1 Brussel Een slapende bewoonster is donderdagavond nipt aan een drama ontsnapt. De rookmelder wekte haar uit haar slaap, waardoor ze net op tijd kon vluchten en de brandweer opbellen.

De brandweer van Brussel kreeg om 22.54 uur een oproep binnen over voor een brand in een woning in de Alexandre De Craenstraat in Schaarbeek. De slapende bewoonster werd opgeschrikt door het alarm van haar rookmelder. Dat was afgegaan door de brand die was ontstaan door een omgevallen kaars. De bewoonster werd overgebracht naar het ziekenhuis ter controle. De brandweer bluste de brand, verluchtte het appartement en deed een nazicht.