Slagerij verjaagd uit Ecuries van de Tram 06 februari 2018

02u47 0 Brussel De stand van slagerij Biohérin op de wekelijkse markt Ecuries van de Tram is afgebroken. Slagersfamilie Hérin is het slachtoffer geworden van een onenigheid tussen de projectleider en de gebouwbeheerder.

Elke vrijdag en zaterdag verkocht Arnaud Hérin samen met zijn ouders vleeswaar in hun vaste stal op de biomarkt Ecuries van de Tram. Tot afgelopen weekend projecteigenaar vzw Maison Fondée de stal uit elkaar haalde. "Zonder enige uitleg demonteerden de werkmannen de hele stal", aldus Arnaud Hérin. "In november ontvingen we een brief van Maison Fondée waarin stond dat er geen plaats meer voor ons was. Tot december mochten we blijven. Ik stuurde een mail naar het bedrijf Entrakt, de beheerders van het gebouw, om de zaak aan te vechten. Ze antwoordden me dat die beslissing ongeldig was. Zij zouden Maison Fondée op de hoogte brengen, onze zaak leek dus gered."





Maar de vzw keerde niet terug op de beslissing. Zij beweren dat Entrakt hier niets over te zeggen heeft. "Toen we het project van de biomarkt oprichtte, was de afspraak duidelijk. Entrakt zou het gebouw beheren, wij zouden instaan in voor de activiteiten", aldus Paul-Henri Guilmin van vzw Maison Fondée. "De beslissing over de standhouders ligt bij ons. We beslisten unaniem dat Biohérin moest vertrekken. Zij ruimen plaats voor een nieuwe slagerij."





Maison Fondée verzekert dat de beslissing onafhankelijk genomen werd door meerdere partijen, maar volgens Hérin is hij het slachtoffers van onderling geruzie tussen de beheerders. "Ook de andere standhouders op de markt zijn ongerust. Niemand lijkt zeker te weten of ze al dan niet mogen blijven.."





(DCFS)