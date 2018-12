Slachtoffers 22 maart krijgen herdenkingsplek Die komt er in 2019 voor de zestien dodelijke slachtoffers van de aanslagen Jasmijn Van Raemdonck

22 december 2018

12u03 1 Brussel De slachtoffers van de aanslagen op 22 maart 2017 in het metrostation Maalbeek en de luchthaven van Zaventem krijgen in 2019 een volwaardige herdenkingsplek in Brussel.

Met de herdenking van de aanslagen in ons land, zullen op 22 maart 2019 de namen van de zestien slachtoffers geïntegreerd worden in het station van Maalbeek. Dat meldt de RTBF. Momenteel hangt er in het metrostation al een fresco van de kunstenaar Benoît Van Innis dat de slachtoffers herdenkt. De MIVB lanceerde op 22 maart 2018, met de eerste verjaardag van de aanslagen, een reclamebord waarop de namen van de zestien dodelijke slachtoffers te lezen staan. Volgend jaar wil Brussel Mobiliteit samen met de vzw Life4Brussels, die de slachtoffer van de aanslagen en hun familie steunt, een volwaardige herdenkingsplek installeren in het station. Hoe die er zal uitzien is momenteel nog even afwachten.