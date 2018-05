Slachtoffer duidt beklaagde als dader aan TRIO RISKEERT ACHT JAAR CEL NA AFRANSELEN TAXICHAUFFEUR WOUTER HERTOGS

25 mei 2018

02u39 0 Brussel Drie Brusselse jongeren riskeren acht jaar cel voor het beroven en afranselen van een Limburgse taxichauffeur. Het trio ontkent hun betrokkenheid, maar het slachtoffer is formeel. "Hij heeft het eerst en het meeste geslagen", wees hij naar de enige aanwezige overvaller.

Op 12 augustus 2016 veranderde het leven van taxichauffeur Raphaël Spapen voorgoed. Zijn werkgever, het Hasseltse taxibedrijf Axi Taxi kreeg een telefoontje van een potentiële klant met de vraag of een van hun chauffeurs hem vanuit Bilzen naar Brussel zou kunnen brengen. Het bedrijf stuurde er meteen Raphaël -naar eigen zeggen hun beste en liefste chauffeur - op af. De prijs werd op voorhand vastgelegd op 160 euro, die de broer van de klant in Brussel zou betalen.





De rit verliep vlekkeloos maar in Brussel daagde eerst niemand op. Even later doken er plots twee vrienden van de passagier op. Zij maakten aanstalten om de rit te betalen en ze vroegen of Raphaël wisselgeld op zak had. Toen hij dit in zijn portefeuille in de wagen wilde halen, kreeg hij vanuit het niets een harde klap op het achterhoofd. Een resem slagen en stampen volgde waarna het trio de benen nam met het geld en de gps die in de taxi bevestigd was.





Niet heel slim

Bijster slim bleken de jongren niet te zijn. Aangezien de klant -Jonathan M. bleek later- met zijn eigen gsm naar het taxbedrijf had gebeld kon de politie gemakkelijk zijn telefoongebruik nagaan.





Op basis van dit telefonie-onderzoek konden hij en zijn twee vrienden opgespoord worden. Twee van de drie vonden het blijkbaar niet de moeite om af te zakken naar de Brusselse correctionele rechtbank waardoor enkel M. verscheen. Tegen de politie ontkenden zijn twee vrienden dat zij betrokken waren bij de afranseling. M. gaf toe aanwezig te zijn geweest.





"Maar ik heb niets te maken met die feiten. Ik heb mijn tas gepakt en ben toen weggegaan. Ik heb twee anderen de taxichauffeur zien slaan. Ik geef toe dat ik niet tussenbeide ben gekomen en ook de hulpdiensten niet verwittigd heb. Dat was fout. Ik snap dan ook dat hij kwaad is maar ik ben niet de dader."





100% zeker

Raphaël Spaepen is echter 100% zeker van zijn stuk.





"Deze man (wijst naar M. red.) was de bewuste klant. Ik weet ook zeker dat hij de eerste slag heeft uitgedeeld én het meeste slagen heeft gegeven daarna."





Bij de politie haalde hij eerder de drie daders uit een line-up en op foto. Het slachtoffer, die veel breuken in het gezicht opliep, werkt nog steeds als taxichauffeur maar hij rijdt niet meer 's nachts en zeker niet meer naar Brussel. Bijna twee jaar na de feiten heeft hij nog steeds last van ongemakken ten gevolge van de slagenregen. Zo heeft hij een verminderde reukzin en heeft hij bij vochtig weer nog steeds pijn aan het gezicht.





Verdachte Jonathan M. hoopt er niettemin zeer goed vanaf te komen. Hij vroeg om een werkstraf.





Uitspraak op 28 juni.