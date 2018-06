Slachtoffer buiten levensgevaar 26 juni 2018

De man die zaterdagnacht ernstig gewond raakte bij een ongeval op de Haachtsesteenweg, is niet langer in levensgevaar. "De man werd op de stoep aangetroffen en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar", zeg parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. Rond 1 uur zaterdagnacht reden een auto en een taxi met een enorme knal op elkaar in. "Uit de eerste elementen van het onderzoek blijkt dat de taxichauffeur een manoeuvre had ingezet en dat het andere voertuig aan een te hoge snelheid reed. De taxi kwam daarbij op zijn flank terecht. Ook de taxichauffeur raakte gewond, maar moest niet overgebracht worden naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto testte positief op alcohol en verdovende middelen." (VDBS)