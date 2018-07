Skatepark is helemaal terug met nieuwe constructie 13 juli 2018

02u29 0 Brussel Het Skatepark Brussels Xtreme Park heeft na zes maanden hard labeur eindelijk een waardig nieuw skatepark. De 2500 vierkante meter grote loods is gevuld met rampen en houten constructies voor het opperste skate-plezier.

Vorig jaar zag het er nog slecht uit voor het grootste skatepark van Brussel. Het toenmalige Planet Park werd door de Huisvestingmaatschappij uit zijn ruimte op het Klein-Eiland in Anderlecht gezet en moest op zoek naar een nieuwe site. Die vonden ze na maanden pas begin dit jaar in Haren, op de Haachtsesteenweg. "We openden in februari, maar hadden amper twee rampen. We moesten eigenhandig een volledig nieuw park in elkaar timmeren", zegt Anthony Aymard van Xtreme Park.





Zes maanden lang bouwde de groep aan verschillende constructies en vorige week was het nieuwe skatepark eindelijk klaar. Gisteren hield Xtreme Park een opendeurdag om het nieuwe skatedomein voor te stellen. Met tal van demonstraties, een deejay en dansers aanwezig, kregen bezoekers de kans het nieuwe park uit te proberen. "De hele loods staat vol. Sommige rampen zijn wel 30 meter lang, of vijf meter hoog. Ook onze leden zijn tevreden. We krijgen een pak meer mensen over de vloer. Vandaag alleen al ontvangen we 200 kinderen uit stageplaatsen en kampen."





(DCFS)