Sit-in uit solidariteit met vluchtelingen 12 mei 2018

Enkele organisaties, waaronder het Burgerplatform voor Vluchtelingen, houden dit weekend een sit-in in het Noordstation. "Dit is een solidariteitsactie voor mensen die op de vlucht zijn en hier proberen te overleven in het Maximiliaanpark. Daarnaast willen we het gebrek aan hulp van de regering aan de kaak stellen", zegt organisatrice Samira Atillah. "Die heeft namelijk nog steeds geen oplossing aangeboden. We ijveren met deze sit-in dan ook voor een meer humaan beleid. De vluchtelingen zitten hier en doen niks fout. We begrijpen dan ook niet dat er arrestaties plaatsvinden." (VDBS)