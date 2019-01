Sit-in aan de schoolpoort voor kleuter die in kasteelvijver viel De ouders leggen zich niet neer bij de beslissing van het parket Jasmijn Van Raemdonck

07 januari 2019

11u29 0 Brussel Een veertigtal verontwaardigde ouders hield maandagochtend aan de schoolpoort van de kleuterschool ‘Petits Goujons’ in Anderlecht een sit-in. Dat doen zij na de beslissing van het parket om niemand verantwoordelijk te stellen voor de het ongeval met kleuter Kurtis Best aan de vijver van het kasteel van Gaasbeek.

Op de eerste dag na de kerstvakantie hield een veertigtal ouders een sit-in aan de poort van de gemeenteschool in Anderlecht. Zij leggen zich niet neer bij de beslissing van het parket om de zaak rond kleuter Kurtis te sluiten zonder iemand verantwoordelijk te stellen. In december besliste het parket van Halle-Vilvoorde dat geen van de volwassenen die op 9 oktober bij het ongeval was in staat van beschuldiging wordt gesteld. Dat leidde tot veel onbegrip bij de ouders en het comité dat hen ondersteunt.

Gerechtigheid

“Het is toch niet normaal dat een kind ’s morgens wordt afgezet aan de schoolpoort en nooit meer naar huis terugkeert zonder dat iemand daar verantwoordelijk voor wordt gesteld”, vindt Yves Lodonou van het ondersteunend comité . Zij vragen dat er gerechtigheid komt en dat de zaak opnieuw wordt geopend om te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor het ongeval. “Deze uitspraak is onwaardig. Door de beslissing van het parket lijkt het alsof de kleuter zelf in fout was, een jongetje van 4 jaar!”, vertelt Yves. “Met die gedachte hebben de ouders de feestdagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen”.

Racisme?

De ouders stellen zich luidop vragen bij de beslissing van het parket om de zaak af te ronden. “Je hoort overal dat het gerecht overbelast is en dat er meer magistraten nodig zijn en toch wordt deze zaak amper drie maanden na het ongeval al gesloten”, zegt Yves. Het comité wil te weten waarom de zaak zo snel werd afgehandeld. “Is het om racistische redenen? Ik weet het niet. Maar wij beginnen ons wel vragen te stellen”. Het comité kan niet geloven dat deze situatie zich in België, een land dat de universele verklaring van de rechten van de mens omarmt, kan voordoen. “Zelfs in mijn land van herkomst, Togo, waar een dictatuur heerst kan zoiets niet gebeuren”, aldus Yves.

Petitie

Aan de schoolpoort gaat een petitie rond die de ouders aan de gemeente willen overhandigen. Zij willen dat de Anderlecht haar verantwoordelijkheid neemt. In november kwamen het comité en sympathisanten ook al samen aan het gemeentehuis uit protest . Zij willen dat de gemeente, uit respect voor de ouders, om meer informatie vraagt bij het parket en om erop aan te dringen de zaak weer te openen. Fabrice Cumps (PS), Anderlechts schepen van Onderwijs, liet weten op deze vraag te willen ingaan. “We gaan met een officiële brief meer uitleg vragen aan het parket”, vertelt Cumps. “Maar de kans is klein dat ze met ons gaan communiceren”, voegt hij eraan toe. Toch hoopt het comité dat op die manier iemand verantwoordelijk zal worden gesteld voor het ongeval om te voorkomen dat het zich in de toekomst opnieuw kan voordoen. “Maar de strijd zal nog heel lang duren”, vreest Yves.