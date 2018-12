Sint zet dappere fietsers in de bloemetjes Jasmijn Van Raemdonck

04 december 2018

10u24 0 Brussel Fietsers op het nieuwe fietspad langs tram 9 werden maandag aan het Villo!-station UZ-Brussel in Jette verrast door de Sint. Die deelde daar, op vraag van Brussels minister Pascal Smet (Sp.a), lekkers uit aan alle dappere mensen die door weer en wind de fiets opspringen.

“De bedoeling is om de mensen die dit nieuwe fietspad gebruiken in de bloemetjes te zetten”, vertelt Mathias Dobbels, woordvoerder van Pascal Smet. De aanleg van de nieuwe tramlijn ging gepaard met de herinrichting van de openbare ruimte waaronder ook de aanleg van een nieuw fietspad. “We willen ook de mensen bedanken die, ondanks de hinder tijdens de aanleg, toch voor de fiets zijn blijven kiezen”, aldus Dobbels. In het kader van Bike For Brussels, dat mensen in Brussel wil aanmoedigen om de fiets te nemen, beloonde de Sint de fietsers die in Jette het nieuwe fietspad langs tram 9 gebruiken.