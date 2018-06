Sint-Lukas kunstschool opent nieuwe campus 07 juni 2018

02u39 0 Brussel De Sint-Lukas kunstschool heeft gisteren haar nieuwe campus in Schaarbeek voorgesteld. Na vier jaar renovatiewerken keren de leerlingen terug naar hun gemoderniseerde gebouwen en nieuwbouw in de Groenstraat vlak bij het Noordstation.

Vol bewondering aanschouwden de leerlingen tijdens de feestelijke opening hun nieuwe leerschool. De verouderde gebouwen van de humaniora en academie werden afgebroken en vernieuwd, maar ook een volledige nieuwbouw voor de basisschool werd opgetrokken. "Zes jaar geleden richtten we de lagere school op om aan de groeiende vraag van jonge leerlingen te beantwoorden", zegt directeur Wim Van den Brulle. "Maar onze huidige infrastructuur bood onvoldoende plaats voor een volwaardige basisschool."





Plek voor 800 leerlingen

De Kunstschool besloot zijn site uit te breiden en biedt nu plaats aan de basisschool, humaniora en academie, goed voor ruim 800 leerlingen. "De gebouwen die de school aankocht, bevonden zich op een 19de eeuwse industriële site", zegt Paul Corthout van de Raad van Bestuur. "De kantoorgebouwen hadden geen onderwijsfunctie en een renovatie drong zich op. In de nieuwe campus lopen theoretische klassen en ateliers in elkaar over, we bouwden polyvalente zalen en een bibliotheek en sportzaal die ook de buurtverenigingen mogen gebruiken. Op termijn willen we een tienerschool uitbouwen." (DCFS)