Sint-Lambrechts-Woluwe verwelkomt Nederlandstalige cultuurbeleidscoördinator Jasmijn Van Raemdonck

22 januari 2019

10u59 0 Brussel Als laatste Brusselse gemeente krijgt nu ook Sint-Lambrechts-Woluwe een Nederlandstalige cultuurbeleidscoördinator. Die moet in de gemeente een cultuurbeleidsplan opmaken en de inspraak van de lokale culturele spelers organiseren.

Met deze beslissing stapt Sint-Lambrechts-Woluwe als laatste van de 19 Brusselse gemeenten in het Vlaams decreet lokaal cultuurbeleid. Hierdoor krijgt de gemeente middelen aangeboden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) om een lokaal cultuurbeleidsplan te ontwikkelen en een cultuurbeleidscoördinator aan te stellen. Die coördinator zal in de gemeente aan de slag gaan vanuit het gemeenschapscentrum Op-Weule en zal de samenwerking tussen de gemeente, het gemeenschapscentrum, de bibliotheek en het jeugdhuis stimuleren.

“Met deze oplossing garanderen we dat ook de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe net zoals alle andere Brusselaars kunnen genieten van een rijker Nederlandstalig vrijetijdsaanbod. De cultuurbeleidscoördinator zal werk maken van een vernieuwend cultuurbeleid en samen met de Woluwenaren activiteiten organiseren die ontspannen, inspireren en verbinden", legt Brussels minister Pascal Smet uit. Ook Vlaams minister van Cultuur en Brussel Sven Gatz is tevreden met de beslissing: “Het heeft zijn tijd geduurd maar ik ben blij dat we samen een oplossing hebben gevonden zodat voortaan alle Brusselse gemeenten in het decreet lokaal cultuurbeleid zijn ingestapt. De cirkel is hiermee rond”.