Sint-Joost-Aan-Zee krijgt autovrije schoolstraat AANDACHT VOOR PROPERE LUCHT EN VEILIGER VERKEER FREYA DE COSTER

23 juni 2018

02u44 0 Brussel De leerlingen van Sint-Joost-Aan-Zee kunnen opgelucht ademhalen, en dat mag letterlijk genomen worden. De straat van de buurtschool is vanaf nu omgedoopt tot schoolstraat. Auto's mogen tussen 8 en 9 uur 's ochtends de straat niet meer inrijden.

De leerlingen van de basisschool vierden vrijdagochtend feest voor de schoolpoort. Zonder angst voor eigen leven dolden ze op de straat, want van auto's was geen sprake meer. Die mogen sinds deze week bij de aanvang van de school de straat niet meer inrijden. Met de ban van de auto's wil de school propere lucht creëren rond en in het gebouw. "Sinds mei meten we de luchtkwaliteit in onze klassen, op de speelplaats en bij ouders thuis", zegt directrice Liesbeth Rubbens.





Samen met vzw BRAL, een stadsbeweging die ijvert voor een duurzaam Brussel, zetten ze het project op poten. "Hoewel de metingen nog volop lopen, tonen eerste analyses al verontrustende resultaten. Elk deel van de school bevindt zich in een rode of oranje zone. Dat betekent gevaarlijke luchtkwaliteit, die schadelijk is voor de gezondheid van de leerlingen."





Efficiënt

Samen met de gemeente ging de school op zoek naar een oplossing. Het project is een eerste test om te kijken of een autovrije schoolstraat tussen 8 en 9 uur positieve verandering brengt. "Ouders zetten hun kinderen af aan het begin van de straat. De leerlingen kunnen dan met een gerust hart over de weg wandelen tot aan de schoolpoort." En dat blijkt efficiënt te werken volgens Rubbens. "Sint-Joost-Aan-Zee kent 360 leerlingen. Daarvan nemen slechts een vijftiental gezinnen de wagen om de kinderen af te zetten. Het verloopt vlot. Bovendien stimuleren we de ouders om ook thuis metingen uit te voeren. Elke week krijgt een gezin de meetbakjes mee naar huis om de luchtkwaliteit op te meten. Op deze manier willen we de luchtkwaliteit van de hele buurt in kaart brengen." Het project loopt nog tot december. Als het succes zich doorzet, zou de straat een permanente schoolstraat worden. Ook zou het initiatief uitbreiden naar de twee Franstalige scholen Arc-en-Ciel en Joseph Delclef.





Ondertussen gaat ook in 45 andere Brusselse scholen het protest tegen de vervuilende lucht nog steeds verder. In februari publiceerde Greenpeace hun studie 'Mijn school, mijn lucht' over de luchtkwaliteit in en rondom Belgische scholen.





Slechte luchtkwaliteit

De rampzalige resultaten toonden dat rond zes op de tien Belgische scholen de luchtkwaliteit barslecht is. Sindsdien luiden zowel de ouders als de scholen de alarmbellen. Elke vrijdagochtend sluiten 45 Brusselse scholen onder het collectief Filter Café de straat af voor verkeer. In het Atheneum van Etterbeek vormden 700 leerlingen een menselijke ketting rond het hele schoolgebouw. Met de symbolische actie wilden ze de vervuilde lucht weghouden uit hun school.