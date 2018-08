Sinds april al 53 trouwstoeten tegengehouden 20 augustus 2018

De lokale politie heeft sinds april al 53 trouwstoeten die het te bont maakten tegengehouden op het grondgebied van de stad Brussel. 279 personen en 190 voertuigen werden daarbij gecontroleerd. Na die controles werd er vaak effectief een proces-verbaal opgemaakt. 207 keer was dat voor gevaarlijk rijgedrag. 121 keer ging het om een administratieve sanctie en 15 keer om een zwaarder geval, waarbij mensen agressief werden tegen agenten, een wapen droegen of onder invloed waren van drugs. Ook deed de politie 1.547 ademtests.Vanaf zaterdag doet de politie opnieuw regelmatig controles. Die kaderen in een actieplan dat in april werd opgezet om overlast veroorzaakt door trouwstoeten in te perken. (WHW)