Sigarettenfabriek omgetoverd tot school 06 juli 2018

02u47 0 Brussel De oude sigarettenfabriek Saint-Michel in de Picardstraat wordt omgebouwd tot school. Zo'n 1.450 middelbare studenten zullen les krijgen in het architecturale pareltje.

Vroeger werden er sigaretten gerold, vanaf september 2020 zullen de studenten les krijgen in de oude fabriek, recht tegenover Tour&Taxis. Het gebouw van 20.000 vierkante meter wordt onderverdeeld in twee aparte scholen. De Martha Somersschool voor algemeen onderwijs en het technisch instituut Imelda nemen er hun intrek. Zij bieden plaats aan respectievelijk 800 en 650 leerlingen. "Met de nieuwe middelbare schoolinfrastructuur hopen we antwoord te bieden aan het plaatstekort in Brussel", zegt burgemeester Françoise Schepmans.





In totaal komen er 52 klassen, restaurants, polyvalente ruimtes, twee sportscholen, verschillende laboratoria en andere studiezalen. Er worden ook 280 nieuwe fitnessapparaten gebouwd. Tijdens de bouwwerken verkleint de oppervlakte naar 17.000 vierkante meter, maar daar heeft bouwprojector Karios een oplossing voor gevonden. Het dak wordt een ruimte voor verschillende cursussen en als speelplaats. "Maar geen nood, we behouden een groot deel van het erfgoed", aldus schepen van Stedenbouw Olivier Mahy.





De bouw duurt 18 maanden en de school opent in september 2020 haar deuren.





