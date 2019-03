Sergio Herman opent luxefrietkot in hartje Brussel: “Pakje friet met mayo 2.0" Marc Baert

01 maart 2019

16u44 0 Brussel Vlees voor zijn nieuwe frietrestaurant koopt chef Sergio Herman bij de buurman, groenten en champignons komen van zijn buren aan de andere kant. Vis haalt hij op de hoek. In het midden van de Brusselse Sint-Katelijnestraat opende hij vandaag zijn ‘sexy' versie van het ouderwetse frietkot. “Mét topproducten uit de buurt.”

Terwijl sterrenchef Sergio Herman (48) journalisten rondleidt in zijn nieuwe frietzaak, staan zijn medewerkers in de open keuken druk vlees te bakken en groenten te snijden. De voorgebakken frieten staan klaar in grote houten bakken. Sergio gaat naast de koks staan: “Iederéén houdt van frieten", zegt hij. “Maar de manier waarop we frieten eten, daar stoor ik me aan. Je staat meestal op je pak friet te wachten in een koude, ongezellige zaak met op de achtergrond wat muziek, die shit is. Ik wilde een mooiere omgeving om onze geliefde friet te eten. Uit dat gevoel is het concept Frites Atelier gegroeid. Eigenlijk verwondert het mij dat er nog nooit iemand op dit idee is gekomen.”

Het oorspronkelijke concept van de veredelde frituur begon in Nederland. Daar werkten Sergio Herman en ceo Pieter Munten het idee uit en dat waaide al snel over naar frietland België. Naast de restaurants in Nederland, Gent en Antwerpen is er nu dus ook een vestiging in Brussel. “Ik kende Brussel van restaurantbezoekjes met mijn ouders", zegt hij. “Af en toe gingen we eens iets eten, en daar bleef het dan bij.”

De laatste jaren ontdekte Sergio de buurt van het Sint-Katelijneplein. Hij werd gecharmeerd door de ambiance, de ongedwongenheid, de gezelligheid en vooral de gespecialiseerde voedingszaken en restaurants van dit stukje Brussel. En zo wordt een vrijstaand pand in de Sint-Katelijnestraat ingericht en opent Frites Atelier Brussel zijn deuren. Dit wordt tevens het grootste van de zes filialen.

Zowel de toevallige voorbijganger die zin heeft in een pak friet met mayo, als de fijnproever kan bij ons terecht Sergio Herman

Met Frites Atelier wil hij een stap verder gaan dan de reguliere frietkoten. “Ik zag de voedingswinkels in de buurt”, vertelt Sergio. “Slagerij Dierendonck met hun pure vleeswaren ligt hiernaast. Aan de andere kant heb je Champigros, waar ze groenten en verse champignons verkopen. Viswinkel De Noordzee ligt op de hoek. Allemaal fantastische producten waar we hier mee aan slag gaan.”

Open voor iedereen

Toch betaal je in Sergio's Frites Atelier wel wat meer dan in het doorsnee frietkot. De goedkoopste dagschotel: steak Tartare van Dierendonck met frietjes kost al snel 23 euro. Voor een pak friet met twee sauzen betaal je 5,45 euro. Dan heb je ook wel wat: de sauzen zijn huisgemaakt en de frietjes zijn gesneden uit de beste aardappelen. “Iedereen moet hier aan zijn trekken komen”, zegt Sergio. “Zowel de toevallige voorbijganger die zin heeft in een simpel pak friet met mayo, als de fijnproever die van pure, traditionele gerechten wil genieten in een ongedwongen sfeer.”