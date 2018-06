Sekswerkers staken uit solidariteit COLLEGA'S IN NOORDKWARTIER IN SHOCK NA MOORD OP AFRIKAANSE SILKE VANDENBROECK & STEPHANIE ROMANS

06 juni 2018

02u52 0 Brussel De sekswerkers in het Noordkwartier hebben gisteren het werk neergelegd uit solidariteit met hun collega die maandagnacht werd vermoord in Sint-Joost-ten-Node. Ze eisen dat de politie hen beter beschermt. Mogelijk blijft ook vandaag de neonverlichting gedoofd.

"De collega's van het slachtoffer zijn in shock en boos na deze vreselijke daad", zegt Marie, vertegenwoordigster van Utopsi (Union des travailleuses et travailleurs du sexe organisés pour l'indépendance). "De sekswerkers van het Noordkwartier hebben het gevoel dat ze kampen met een steeds grotere onveiligheid, omdat ze van Afrikaanse oorsprong zijn, net als het slachtoffer was. Ze vinden dat ze niet voldoende beschermd worden door de overheden, en dan vooral door de gemeente."





Ontevreden klant

De vrouw werd levenloos aangetroffen in de Linnéstraat en is volgens het parket om het leven gebracht met meerdere messteken. De dader zou een ontevreden klant zijn. "Ik ben 's nachts wakker geworden door een hels lawaai buiten", zegt buurtbewoner Nii Kpakpo. "Toen ik naar buiten keek, zag ik een jonge vrouw op de grond liggen in een grote plas bloed. Ik heb meteen de hulpdiensten gebeld. Helaas is het meisje alsnog overleden aan haar verwondingen. Haar aanvaller heb ik niet gezien."





De sekswerkers zijn enorm aangedaan door de moord op hun collega. "Het is hier onveilig voor de meisjes", zegt Kpakpo. Het is ook niet de eerste keer dat ik de hulpdiensten heb moeten bellen omdat een meisje in de problemen zat. Ik zag toen ook vanuit mijn appartement hoe een man een meisje sloeg en stampte. Zij had gelukkig pepperspray bij en kon zich verdedigen."





"Het moet gedaan zijn met al dat geweld", getuigt een andere sekswerker anoniem. "Wij riskeren hier ons leven, iedere dag opnieuw. Dat is toch niet normaal? De politie moet beter optreden en wij eisen gerechtigheid."





Overleg met politie

Om de problematiek aan te kaarten, staakten de sekswerkers gisteren en afgelopen nacht. "Alles is gesloten. Iedereen heeft het werk neergelegd. We zullen in dialoog gaan met de politie en hopen dat het een constructief gesprek wordt", zegt Marie. "Als het gesprek positief verloopt, zullen we morgen (vandaag, red.) het werk hervatten."





"Wij komen zo snel mogelijk ter plaatse als er incidenten zijn", zegt Louise Weber van politiezone Brussel-Noord. "We kunnen natuurlijk niet altijd in de buurt aanwezig zijn, maar als ze onze hulp nodig hebben, zullen we er zijn. Daarnaast is er nu ook het nieuwe politiekantoor in Sint-Joost-ten-Node om de zichtbaarheid van de politie daar te verhogen. We hopen dat de dialoog met Utopsi positief zal verlopen. We zijn zeker bereid om te luisteren.