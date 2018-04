Scooterrijder gewond bij botsing 20 april 2018

02u59 0

Een scooterrijder is gisterochtend lichtgewond geraakt bij een botsing met een tram aan halte Bordet. "Het is nog onduidelijk wat er rond 9.30 uur precies gebeurd is", zegt Guy Sablon, woordvoerder van de MIVB. "De bestuurder van de scooter werd voor alle zekerheid overgebracht naar het ziekenhuis." Door het ongeval was tramlijn 55 een tijdje onderbroken. Rond 11.45 uur konden de trams er weer passeren. (VDBS)