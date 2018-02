Schutter Kosovaars feest blijft in cel 28 februari 2018

De 24-jarige man die enkele weekends geleden het vuur zou hebben geopend in een feestzaal in Anderlecht blijft in de cel. Dat besliste de raadkamer. De man bekende dat hij drie mensen heeft neergeschoten na een ruzie tussen twee groepen feestgangers. Enkele honderden Kosovaren vierden in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 februari in feestzaal Birmingham Palace in Anderlecht de tienjarige onafhankelijkheid van Kosovo. De politie kwam meteen ter plaatse, maar toen kon niemand worden opgepakt. Die maandag gaf een 24-jarige man zich aan bij de politie. Hij verklaarde dat er op het feest een discussie was ontstaan tussen twee groepen en dat hij daarom een vuurwapen had bovengehaald. Of de man de enige schutter was, is nog niet duidelijk. Volgens het parket zou de schietpartij niet gelinkt zijn aan de feestelijkheden over de onafhankelijkheid van Kosovo, maar ging het eerder om een ruzie in de privésfeer. (WHW)