Schoolkinderen bouwen mee aan lichtfestival 30 januari 2018

02u41 0 Brussel De leerlingen van de gemeentelijke basisschool in Schaarbeek vormen hun school om tot een grootse lichtstad voor het nakende lichtfestival Citizen Lights. Samen met de handelaars en bewoners maken de kinderen tevens lampionnen en lichtinstallaties en zetten zo hun schouders onder het participatieve project.

Eind februari viert de gemeente Schaarbeek het tweede lichtfestival Citizen Lights, een spectaculair parcours met verschillende lichtconstructies doorheen de gemeente; Opmerkelijk: het zijn de leerlingen, inwoners en lokale initiatieven die onder leiding van internationale artiesten het project op poten zetten. "Onze schoolkinderen van het zesde leerjaar bouwen in de inkomhal van de school een immense lichtwereld. Ze schreven zelf een verhaal over het ontstaan van het licht. Tijdens het lichtfestival zelf betreden de deelnemers de feeërieke school. Dankzij activiteiten creëren ze zogenaamde energie voor de lichtkoninging. Zodra zij voldoende energie verzameld heeft, zal de stad helemaal in het licht baden", zegt organisatrice Chantal Vanoeteren. De overige leerlingen van de verschillende scholen in Schaarbeek knutselen lampionnen tijdens creatieve naschoolse ateliers. "We organiseren een lampionnenparade die vanaf de Louis Bertrandlaan doorheen de gemeente trekt, om te eindigen aan het Colignonplein. Op het einde van de parade laten we alle lampionnen in de lucht op. Ook lokale initiatieven, winkeleigenaars en buurtbewoners kunnen zelf lampionnen maken." In totaal werken 900 kinderen en bewoners mee aan het project. Het lichtfestival Citizen Lights gaat door op 23 en 24 februari in Schaarbeek. (DCFS)