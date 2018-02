Schoolbus volledig uitgebrand 24 februari 2018

Een geparkeerde schoolbus en wagen zijn gisterenmiddag volledig uitgebrand op het Houffalizeplein, tegenover het zwembad van Schaarbeek. Niemand raakte gewond. "De auto vatte rond 12.50 uur om een nog onbekende reden vuur", zegt Audrey Dereymaeker, woordvoerster van politiezone Brussel Noord. "De vlammen sloegen vrijwel meteen over op de bus." De brandweer had de brand snel onder controle. De bus was leeg toen die vuur vatte.





(VDBS/SRB)