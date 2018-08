School rouwt om overleden juf Lize (35) 30 augustus 2018

Basisschool 'Kameleon' in Haren rouwt om de dood van een van haar meest geliefde juffen. Zondagavond overleed juf Lize (35) geheel onverwacht aan een hartstilstand. "Het is verschrikkelijk nieuws/ Onze meest oprechte deelneming voor iedereen en in het bijzonder haar echtgenoot Wouter", meldde de school op haar Facebookpagina, die meteen overstelpt werd met geschokte reacties van ouders en collega's. De afscheidsplechtigheid vindt vrijdag om 16 uur plaats in funerarium Pues, Eikestraat 2 in Winksele-Delle (Herent). Iedereen kan donderdag van 17 tot 18 uur een laatste groet brengen in hetzelfde uitvaartcentrum. (WHW)