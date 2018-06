School ontruimd nadat leerling traangasbom gebruikt 09 juni 2018

02u48 0 Brussel Een leerling van het Institut Paul Henri Spaek heeft donderdag voor heel wat commotie gezorgd nadat hij een traangasbom liet afgaan. Vijf leerlingen werden onwel en de school werd ontruimd. De leerling kan vervolgd worden voor verboden wapenbezit.

Wat wellicht bedoeld was als een onschuldig grapje, is ontaard in een evacuatie van de volledige school. Om 10.30 uur donderdag gooide een leerling een traangasbom in de trappenhal op de tweede verdieping van het schoolgebouw. "Heel wat leerlingen werden onwel", aldus Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. "De school werd onmiddellijk ontruimd."





Door het incident kampten vijf leerlingen met ademhalingsproblemen. Zij kregen extra zuurstof toegediend door de hulpdiensten, maar niemand verkeerde in levensgevaar.





"Een zeer slechte grap", zegt Nicolas Manzone, woordvoerder van de schepen van Openbaar Onderwijs Faouzia Hariche. "Volgens de school waren er nog nooit problemen met de leerling in kwestie. Mogelijk heeft hij de gevolgen hiervan absoluut niet goed ingeschat. De school zal gepaste maatregelen nemen."





Klacht ingediend

Uit goede bron blijkt wel dat de leerling zijn examens gewoon mag afmaken, zij het individueel. "Het is een zeer uitzonderlijk incident", gaat Manzone verder. "We kunnen de leerlingen ook niet iedere dag controleren op de spullen die ze bij hebben." De school heeft ook beslist om geen klacht neer te leggen.





Hoe dan ook komt er wel nog een staartje aan de frats. "Traangas is bij wet verboden in België", zegt Van de Keere. "Het is dus goed mogelijk dat de jongeman vervolgd kan worden. Die beslissing ligt bij het parket."





Hoe de leerling aan de traangasbom kwam, is voorlopig nog niet duidelijk. In enkele buurlanden, waaronder Frankrijk, is traangas wel legaal. "Misschien heeft hij het zo in handen gekregen, maar dat kunnen we nog niet bevestigen", aldus Van de Keere.





(VDBS/SRB)