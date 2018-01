Scholen en voetbalploeg in rouw GEZINSDRAMA DWORP: KLASGENOOTJES EN SPEELMAKKERTJES KRIJGEN BIJSTAND TOM VIERENDEELS

31 januari 2018

02u52 0 Brussel De gruwelijke moord op Rabiya Chahab (36) en haar drie jonge kinderen, waarvan de oudste nog geen tien jaar was, dompelt de twee Ukkelse scholen van de kinderen en hun voetbalploeg in Dworp in diepe rouw. De vier werden zondagnacht vermoedelijk door de ex-partner van de vrouw om het leven gebracht in Dworp, waarna hij zichzelf in Molenbeek van het leven beroofde.

Een viertal jaar geleden kwam het gezin langs de Alsembergsesteenweg in Dworp wonen. "En sinds twee jaar waren de drie kinderen, zowel het meisje S. (8) als de twee jongens A. (6) en I. (10), bij ons aangesloten", vertelt Françoise Van Den Nest, voorzitster van FC Dworp. "Ze waren nu aan hun tweede seizoen bezig en gezien het leeftijdsverschil elk bij een andere jeugdploeg van ons. De drie kindjes en hun mama kwamen altijd samen naar de trainingen en wedstrijden, waardoor we hen dus ook goed kenden. Rabiya was ook enorm betrokken bij onze club en alles verliep uitstekend. Wat er is gebeurd is dan ook heel zwaar aangekomen bij ons allemaal. Dit had niemand verwacht, maar je kan niet weten wat er soms door iemands hoofd spookt." De trainingen van de verschillende jeugdploegen gaan bij de voetbalploeg altijd tegelijkertijd door, net zoals dat vanavond het geval zal zijn. "Wel is het zo dat de spelertjes de kans krijgen om met hun trainer te babbelen, al zullen sommigen gezien hun leeftijd het niet ten volle beseffen", gaat Françoise verder. "Ook de dienst slachtofferhulp van de lokale politiezone Zennevallei heeft met ons contact opgenomen en wil, indien we dit wensen, bijstand verlenen. Of we verder als ploeg nog iets gaan of kunnen doen zal binnen het bestuur nog verder besproken worden."





Herdenkingsmoment

Hoewel ze al enkele jaren in Dworp woonden, vertrok mama Rabiya elke ochtend steevast om 7.15 uur met haar kroost naar Ukkel. Daar volgden ze gescheiden les. Het achtjarige meisje volgde les op de Nederlandstalige GO! Basisschool Magnolia, terwijl de twee jongens naar het Franstalige Notre-Dame Wolvenberg gingen. De directies van de twee scholen wilden gisteren niet reageren op het tragische overlijden van de kinderen. De enorm aangeslagen directeur van Notre-Dame Wolvenberg wilde enkel bevestigen dat de twee jongens daar les liepen. "De situatie is zo al moeilijk genoeg waardoor we verder niet communiceren", klonk het kort. Jacky Goris, algemeen directeur van de Scholengroep Brussel waar Magnolia deel van uitmaakt, verduidelijkte wel. "We werden hier geconfronteerd met een enorm zwaar drama", zucht hij. "Het belangrijkste op dit moment is dat de klasgenootjes van S. op de gepaste manier opgevangen en begeleid worden. Onder meer het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is dinsdag een hele dag in de weer, onder andere met de rouwkoffer die voor dit soort situaties in het leven werd geroepen. De leerkrachten zelf kunnen dan weer terecht bij de arbeidsgeneeskundige, die paraat staat voor wie het wenst. Voor de hele school is dit een enorm zware klap, maar we willen een van de komende dagen sowieso nog een herdenkingsmoment organiseren voor S., waarbij we haar klasgenootjes dan ook gaan betrekken." Beersels burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) laat weten dat de gemeenteraad van deze avond van start zal gaan met een minuut stilte voor de slachtoffers. "Voorts blijven wij als gemeentebestuur zeer voorzichtig in deze gevoelige zaak", zegt hij. De familie van de vrouw was gisteren nog te zwaar aangeslagen om te reageren.





Onderzoek loopt nog

Intussen loopt het onderzoek naar de vijf overlijdens nog altijd verder. Zowel de viervoudige moord als de wanhoopsdaad van de vader worden onderzocht. Wel staat vast dat de kinderen door verstikking om het leven kwamen en de vrouw door slagen met een scherp voorwerp. Pas rond 23 uur maandagavond verlieten de laatste onderzoekers de plaats delict in Dworp, maar volgens buren keerden enkele speurders gisteren nog terug voor bijkomend onderzoek.