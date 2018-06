Schietende nachtclubeigenaar krijgt celstraf 15 juni 2018

02u35 0 Brussel Sami Y., de eigenaar van de Silver Club, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar, waarvan 1 met uitstel, voor een schietpartij waarbij hij betrokken was.

Op 23 februari 2015 raakte Y. betrokken bij een schietpartij voor zijn nachtclub. Er vielen twee mannelijke slachtoffers. Beiden raakten zwaargewond en één van hen verkeerde zelfs in levensgevaar. Het openbaar ministerie had 7 jaar cel gevorderd voor de man en twee van zijn portiers.





De portiers kregen uiteindelijk 5 jaar en 50 maanden, waarvan een deel met uitstel. Voor de rechtbank gaf Y toe geschoten te hebben maar betwisttte hij dat hij hen wilde vermoorden.





"De twee slachtoffers hadden me bedreigd met een vuurwapen", klonk het.





De rechter achtte dit ook bewezen. Ze werden daarom veroordeeld tot 18 maanden en twee jaar -beiden met uitstel- voor bedreigingen en verboden wapenbezit. (WHW)