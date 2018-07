Schepen wil Hortagalerij sluiten 28 juli 2018

De stad denkt eraan om de Hortagalerij te sluiten. Schepen van Stedenbouw Geoffroy Coomans de Branchène vindt dat de galerij, die dienst doet als in- en uitgang van het centraal station, niet nuttig genoeg gebruikt wordt. De Hortagalerij staat er volgens de schepen te mistroostig bij. De winkelruimte raakt amper ingevuld, de grote hal blijft leeg en zoveel pendelaars passeren er volgens hem nu ook weer niet. Hij wil de galerij liever sluiten als in- en uitgang en er een museum van maken. Ook de uitgang aan de putterij en de Magdalenasteenweg vindt hij overbodig. Hij beweert dat er te veel in- en uitgangen zijn aan het Centraal-Station en wil die heraanleggen. Concrete plannen zijn er volgens de NMBS nog niet. (DCFS)