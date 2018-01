Schepen Weytsman volgt burgemeester Dilliès op 24 januari 2018

Nadat Ukkels burgemeester Boris Dilliès vrijdag zijn zitje opgeeft in het Brussels parlement, wordt hij daar opgevolgd door David Weytsman. Die geeft op zijn beurt zijn plek in het Brusselse schepencollege door aan Clémentine Barzin. Zij was tot nu toe gemeenteraadslid.





David Weytsman (36) werd nog maar een paar maanden geleden -na de affaire Samusocial en het ontslag van schepen Ans Persoons - schepen in van Stedelijke Herwaardering en Burgerparticipatie. Dat kondigde de Brusselse eerste schepen Alain Courtois (MR) dinsdag aan. (DCFS)