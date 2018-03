Schaarbeekse Haard voor raadkamer 02 maart 2018

De Brusselse raadkamer buigt zich op 20 maart over het dossier rond de Schaarbeekse sociale huisvestingsmaatschappij De Schaarbeekse Haard. Het dossier werd eerder uitgesteld omdat verschillende personen zich burgerlijke partij stelden. Het Brusselse parket wil de huisvestingsmaatschappij vervolgen voor de brand die in januari 2017 het leven kostte aan een zwangere vrouw en haar ongeboren baby. Op 17 januari brak er brand uit op de derde verdieping. Een zwangere vrouw die in de getroffen flat aanwezig was, sprong uit het raam om aan de vlammen te ontkomen en raakte levensgevaarlijk gewond. Zij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze aan haar verwondingen overleed. Ook haar drie kinderen raakten levensgevaarlijk gewond bij de brand maar zij overleefden het drama. (WHW)