Schaarbeekse Haard vervolgd voor brand waarin zwangere vrouw stierf 30 januari 2018

02u41 0 Brussel Het parket van Brussel vervolgt de sociale huisvestingsmaatschappij de Schaarbeekse Haard voor een brand die in januari 2017 ontstond. Daarbij kwamen een zwangere vrouw en haar ongeboren kind om het leven.

Het Brussels parket beschuldigt de Schaarbeekse Haard van onvrijwillige doodslag door een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, onopzettelijke slagen en verwondingen èn onopzettelijke brandstichting van roerende en onroerende goederen door ouderdom of gebrek aan herstelling.





De 37-jarige Anitha Umutoniwabo en haar ongeboren baby kwamen op 17 januari om het leven toen er een brand uitbrak in een appartementsgebouw in de Severinstraat. Buren merkten de brand rond 6u15 op en sloegen alarm. De brandweer kreeg de brand maar moeilijk onder controle.





Samen met haar man en twee kinderen, een zoon van 14 en een dochter van 7, zat Anitha vast in haar appartement. De hoogzwangere vrouw liet aan omstaanders weten dat ze haar slaapkamer niet uit kon. Buren riepen haar nog toe dat ze moest volhouden en dat er hulp onderweg was. Maar Anitha panikeerde en sprong drie etages naar beneden. De hulpdiensten probeerden haar te reanimeren en brachten haar naar het ziekenhuis. Maar alle hulp kwam te laat voor Anitha en haar ongeboren kind. Haar man en haar twee kinderen overleefden de brand wel. Zij werden door de brandweer uit het brandend huis gehaald. De kinderen raakten ernstig verbrand en herstellen nog steeds in het ziekenhuis.





Kortsluiting

De oorzaak van de brand was een elektrische kortsluiting. Bewoners van het appartementsgebouw staken hun misnoegen niet onder stoelen of banken en beschuldigden de Schaarbeekse Haard van nalatigheid. De voorzitter van de organisatie, Seydi Sag, ontkende die beschuldigingen.





"De branddetectoren waren allemaal perfect in orde", zei hij eerder. De advocaat van de Schaarbeekse Haard, Denis Bosquet, zegt akte te hebben genomen van de beslissing van het parket. "Uit respect voor het lopende juridische onderzoek en het geheim van het onderzoek, zal de Schaarbeekse Haard niet communiceren over dit tragische ongeluk", aldus Bosquet. De raadkamer buigt zich op 20 februari over het dossier.