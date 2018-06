Schaarbeekse Haard moet voor rechter verschijnen 06 juni 2018

Sociale huisvestingsmaatschappij De Schaarbeekse Haard zal voor de correctionele rechtbank moeten terechtstaan. Dat heeft de Brusselse raadkamer gisteren beslist. Het parket vervolgt de huisvestingsmaatschappij voor de brand die in januari 2017 het leven kostte aan een zwangere vrouw en haar ongeboren baby. Verschillende personen, onder wie de weduwnaar van de omgekomen vrouw, hebben zich ook burgerlijke partij gesteld. De brand in de Severinstraat brak in de ochtend van 17 januari uit, op de derde verdieping van een flatgebouw.





Een zwangere vrouw die in de getroffen flat aanwezig was, sprong uit het raam en overleed aan haar verwondingen. Ook haar drie kinderen raakten levensgevaarlijk gewond bij de brand, maar zij overleefden het drama. Op basis van de resultaten van het onderzoek had het parket besloten de Schaarbeekse Haard te vervolgen voor onvrijwillige doodslag. Een datum voor het proces is er nog niet.





