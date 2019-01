Schaarbeekse Haard in november voor rechter WHW

23 januari 2019

Huismaatschappij Schaarbeekse Haard moet zich in november voor de Brusselse correctionele rechtbank verantwoorden voor onvrijwillige doodslag. Het proces gaat over de dodelijke brand van 2 jaar geleden gaat in november van start. Bij die brand, kwam een hoogzwangere vrouw en haar baby om het leven.

De Fernand Séverinstraat wordt op 17 januari 2017 opgeschrikt door een felle brand. Een appartement van een gebouw van de Schaarbeekse Haard staat in lichterlaaie, na een elektrisch probleem. De hoogzwangere bewoonster van de flat en haar ongeboren kind komen om in de brand. Haar drie andere kinderen overleefden het drama wel. De woonmaatschappij werd toen al verdacht van onvrijwillige doodslag. Nu is de datum van het proces bekend. In november moet de maatschappij zich verantwoorden voor de rechter. De grote baas van de huisvestingsmaatschappij zal als getuige moeten verschijnen.