Schaarbeek voert online actie tegen stereotypes 14 februari 2018

De gemeente Schaarbeek is een nieuwe actie gestart op sociale media om stereotypen tegen te gaan. Het initiatief #1030stereotypes komt van schepen Adelheid Byttebier. Negen Schaarbeekse mannen bijten de spits af en getuigen in korte filmpjes hoe zij het anders doen. Hiermee wil de schepen Schaarbekenaren bewuster maken hoe belangrijk het is om stereotypes te doorbreken. "De afgelopen vijf jaar hebben we systematisch acties gevoerd rond internationale mannen- en vrouwendag. Nu zetten we het gesprek ook viraal verder om meer en ook andere mensen te bereiken en van hen te horen wat er leeft. We moeten stereotypes niet alleen bespreekbaar maken, maar ze bewust doorbreken. Dat is van essentieel belang voor een positieve ontwikkeling in onze maatschappij", aldus de schepen. (VDBS)