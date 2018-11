Schaarbeek test okerkleurige fietspaden uit Jasmijn Van Raemdonck

26 november 2018

16u50 0

Schaarbeek kleurt voortaan iets fleuriger met de nieuwe okerkleurige fietspaden. De gemeente lanceert een nieuw project om de zichtbaarheid en veiligheid van fietsers te verhogen.

De groeiende groep van fietsers in Schaarbeek zal voortaan over nieuwe okerkleurige fietspaden rijden. “De gemeente wenst de fietsers meer plaats te bezorgen in onze straten en heeft daarvoor de fietspaden een kleurtje gegeven”, vertelt Vincent Vanhalewyn (Ecolo-Groen), schepen van Openbare Werken. De gekleurde wegmarkeringen moeten de plek van ieder type weggebruiker op straat verduidelijken. “Steeds meer mensen kiezen voor de fiets om zich te verplaatsen. Daarom wilden we fietsers zichtbaarder en hun plaats op de weg duidelijker maken”, aldus Vanhalewyn.

De nieuwe fietsstroken werden niet zomaar geschilderd of gekleefd op de weg maar werden wel gegoten in okerkleurig asfalt met als voordeel dat de markeringen na verloop van tijd niet verdwijnen door slijtage. Momenteel zijn deze okerkleurige fietspaden terug te vinden in de Navezstraat en de Portaelstraat in Schaarbeek. De testfase moet uitwijzen of deze methode de zichtbaarheid en dus ook de veiligheid van de fietsers effectief verhoogt. Als het antwoord op deze test positief blijkt, zal Schaarbeek de nieuwe fietspaden ook elders in de gemeente aanleggen.