Scancars gaan foutparkeerders beboeten 24 mei 2018

02u43

Twee scancars gaan vanaf september foutgeparkeerde wagens beboeten. Het eerste exemplaar wordt eerst drie maanden lang uitgetest.





Met zijn tien camera's met 360° zicht, geïnstalleerd op het dak, kan de scancar tot 2000 nummerplaten per uur scannen. De twee wagens detecteren foutparkeerders zowel in de betalende zone, als in de blauwe zone. Zo treedt de stad op tegen chauffeurs die fraude plegen door de parkeerschijf om de twee uur te verschuiven. "Via de scancars wordt foutparkeren op een systematischere manier aangepakt", verklaart schepen van Economische Zaken Marion Lemesre. "Ons team bestaat uit een 20-tal parkeerwachters, maar de zone van de Brusselse Hoofdstad is te groot om te voet te controleren. Deze scanauto's kunnen in enkele uren het volledig grondgebied van de stad controleren."





Het voertuig scant de kentekens van geparkeerde wagens en verzendt die naar het centrale punt van de dienst Parkeren. Die controleert het voertuig. In een blauwe zone controleert de scancar de gps-coördinaten. Als die na twee uur ongewijzigd blijven, wordt de automobilist beboet. "Keuren of een auto al dan niet op een toegelaten parkeerplaats staat, kan de scancar niet", zegt Lemesre nog.





Tot september rijdt het testvoertuig om het parcours in kaart te brengen en het scansysteem uit te testen. Daarna worden de twee scanwagens officieel ingezet.





(DCFS)