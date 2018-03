Sans-papiers nog extra nacht in internaat 06 maart 2018

De sans-papiers die sinds zaterdag een internaat in Vorst bezetten, mochten nog een nacht blijven. Een studie van het gebouw zal aangeven of het er veilig genoeg is om er te verblijven of niet.





Of de 120 sans-papiers ook na dinsdag kunnen verblijven in het leegstaand pand, is nog onzeker. De Franse Gemeenschap is eigenaar van het gebouw en kwam maandag een kijkje nemen. Samen met een ingenieur controleerden de staat van het internaat, waar mogelijks asbest zou zitten. Omdat het rapport pas vandaag de resultaten geeft, mochten de sans-papiers nog een nacht blijven. Als volgens het rapport de leefbaarheid van het gebouw voldoende veilig is, mogen ze waarschijnlijk enkele weken tot maanden blijven. Hoe lang precies, daar beslist de Franse Gemeenschap de komende dagen over.





