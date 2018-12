Sans-papiers mogen dan toch overwinteren in het Bacardi-Martinigebouw Woensdagnamiddag werd een akkoord met de eigenaar van het bezette pand gesloten Jasmijn Van Raemdonck

12 december 2018

20u20 1 Brussel Het burgercollectief La Voix des Sans Papiers (VSP) heeft woensdagnamiddag een overeenkomst gesloten met de eigenaar van het door hen bezette pand in de Vandenboogaerdestraat. De uitzetting, die voor donderdagochtend was gepland, is hiermee tijdelijk van de baan.

De overeenkomst werd woensdagavond gesloten tussen de eigenaar van het Bacardi-Martinigebouw en het burgercollectief La Voix des Sans Papiers (VSP). Zij bezetten het gebouw al sinds 21 oktober tot groot ongenoegen van die eerste. Hij startte een juridische procedure op en verkreeg hiermee een uitzettingsbevel. Die uitzetting werd woensdag op een haar na vermeden. wanneer partijen in de namiddag in aanwezigheid van burgemeester Moureaux een akkoord bereikten over een huurovereenkomst tot eind april.

Wekenlange onzekerheid

“Ik ben extreem tevreden dat we tot een oplossing gekomen zijn”, laat Catherine Moureaux weten op de gemeenteraad. Zij benadrukt dat de gemeente nooit de intentie heeft gehad om de mensen uit het pand te zetten. “Het was wel een juridische procedure, opgestart door de eigenaar van het gebouw, die het lot van de sans-papiers bedreigde”, voegt de burgemeester eraan toe.

De oppositie is voorzichtig tevreden dat de 90 personen, waaronder ook zieke mensen en zwangere vrouwen, de winter kunnen doorbrengen in het gebouw maar blijven kritisch voor de burgemeester. “Er is een oplossing gevonden en daarvoor feliciteer ik jullie”, zegt Dirk De Block (PVDA). “Maar ik wil wel benadrukken dat 90 mensen wekenlang in onzekerheid hebben moeten wachten.” Ook Karim Majoros van Ecolo reageert met dubbele gevoelens. “Hiermee is het structurele probleem natuurlijk niet opgelost. Het is hoogstens een paar maanden verschoven.”