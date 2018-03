Sans-papiers kraken internaat 05 maart 2018

02u24 0 Brussel La Voix des Sans-Papiers, een groep van zo'n 120 mensen zonder papieren, heeft afgelopen weekend een leegstaande vleugel van een internaat in de Victor Rousseaustraat gekraakt.

Eerder hadden ze het leegstaande Arenberghotel in het centrum van Brussel verlaten, waar ze eind 2017 ingetrokken waren. In het hotel worden eerstdaags werken uitgevoerd en dus moesten de sans-papiers op zoek naar een nieuw onderkomen. Marc-Jean Ghyssels (PS), burgemeester van Vorst, kwam een kijkje nemen en ging ook in gesprek met de groep, de politie en de directie van het internaat. "Jullie mogen tot maandag blijven", deelde hij de sans-papiers na afloop mee. "Dan zullen we met de Franse Gemeenschap samenzitten om een oplossing te vinden."





