Sans-papiers houden mars om gemeente te bedanken

Een vijftigtal Afrikaanse sans-papiers hebben onder de noemer 'Niet alle Belgen zijn zoals Theo Francken' een mars gehouden in Sint-Joost-Ten-Node om de gemeente en haar inwoners te bedanken voor hun gastvrijheid. Ze mogen er al drie jaar lang een gebouw bezetten om in te wonen.





"Zonder dat gebouw zouden we buiten of in metrostations moeten slapen. Daarom besloten we de straten op te gaan om Sint-Joost-Ten-Node te bedanken", vertelt Mammadou Diallo, een van de sans-papiers. (VDBS)