Sans-papiers Globe Aroma weer vrij 08 juni 2018

De twee mensen zonder papieren, die na een inval bij kunstenhuis Globe Aroma opgesloten werden in repatriëringscentrum 127bis, zijn weer vrij. Het Brussels kunstenhuis begeleidt vluchtelingen en asielzoekers bij hun artistiek werk. Op 9 februari vielen twintig agenten Globe Aroma in de Moutstraat binnen. Volgens de politie ging het om een multidisciplinaire controleactie, maar vanuit het kunstenhuis kwam veel kritiek op de werkwijze van de politie. Tijdens de actie werden zeven personen gearresteerd. Vijf van hen werden weer vrijgelaten, maar twee sans-papiers werden opgesloten in het repatriëringscentrum 127bis. (VDBS)