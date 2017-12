Samaritanessestraat (voorlopig) gered BOUWPROJECT KRIJGT NEGATIEF ADVIES VAN CONSULTCOMMISSIE FREYA DE COSTER

02u27 0 Archief Lukas Mathieu Biotteau van het actiecomité aan de huisjes die met de sloop bedreigd werden. Brussel Het Comité de la Samaritaine heeft zijn slag thuisgehaald. Het wijkcomité verzette zich tegen de afbraak van zeven authentieke huizen in de Marollenwijk. Een consultcommissie van de stad heeft hen gelijk gegeven en een negatief advies uitgesproken.

Zeven pittoreske huizen in de Samaritanessestraat stonden tot voor kort op het punt vervangen te worden door luxueuze appartement. Ook het populaire theatercafé La Samaritaine, dat al sinds 1985 een vaste waarde is voor de buurtbewoners, dreigde met het nieuwbouwproject te verdwijnen. Maar daar heeft Comité de la Samaritaine succesvol een stokje voor gestoken. "Met 60 sympathisanten trokken we naar het overlegmoment om te protesteren", legt Mathieu Biotteau van het wijkcomité uit. "Grootschalige projecten als deze bedreigen de volksheid van onze buurt. De oorspronkelijke bewoners voelden de hete adem van de chique Zavelbuurt in hun nek. Om de authenticiteit van onze buurt te bewaren, dienden we onze bezwaren in."





De stad gaf gehoor aan hun eisen en stelde een consultatiebureau in. En dat had goed nieuws voor het comité. "De zware werken en de impact van dit nieuwbouwproject zijn niet te versmelten met de sfeer en ziel van de wijk. De luxeappartementen met terrassen en veluxramen passen niet in de authentieke gebouwen in de Samaritanessestraat", sprak het bureau unaniem uit. Een 'njet' dus voor het project.





Plannen bijsturen

"Een overwinning", juicht Biotteau. "Met dit advies is er 99 procent kans dat de projectleiders geen stedenbouwkundig contract in handen krijgen. Zij zullen de nieuwbouw moeten hertekenen en hun renovatieplannen bijsturen." De zege betekent echter niet dat de strijd gestreden is. "We vechten nu om de perimeter van het duurzaam wijkcontract van de Marollen uit te breiden, zodat ook de Samaritanessestraat toegevoegd wordt. Zo is de straat met zijn karakteristieke huizen beter beschermd en maakt het deel uit van de verschillende investeringen om de wijk te heropwaarderen. Ten tweede gaan we nu bekijken of we het theatercafé La Samaritaine kunnen redden. We willen een project uitstippelen om het café nieuw leven in te blazen en leggen dat voor bij de projectleiders van de nieuwbouw."





Deel van duurzame wijk

Biotteau sprak afgelopen week met de Brusselse schepen David Weynants om de mogelijkheid voor de uitbreiding van het wijkcontract te bespreken. Die stond alvast open voor het idee. "De schepen heeft de vraag van het comité voorgelegd aan minister-president Rudi Vervoort. Uiteindelijk beslist het gewest of de Samaritanessestraat deel kan uitmaken van de duurzame wijk",aldus Weytsman.