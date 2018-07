Ruzie over waarde neoklassiek gebouw STAD WIL PLAATSMAKEN VOOR 116 STUDENTENFLATS OP ROUPPEPLEIN FREYA DE COSTER

14 juli 2018

02u38 0 Brussel Het platform Pentagon, Bral en Arau lanceren een petitie om een 'neoklassiek' gebouw op het Rouppeplein te redden. Dat moet plaats ruimen voor een nieuw studentenblok met ondergrondse parking. Volgens de stad biedt 'Huis 4' helemaal geen meerwaarde voor het plein.

De bouw van 116 nieuwe studentenkoten en een ondergrondse parking deed de gemoederen eerder al hoog oplopen. Eind juni diende de bouwpromotor een aanvraag in om het huis op het Rouppeplein af te breken, zodat die plaats kon maken voor het bouwproject. De stad diende toen bezwaar in, maar enkele weken geleden deed de bouwpromotor een nieuwe poging. Dit keer mocht het huis wél tegen de vlakte. En dat steekt bij heel wat buurtbewoners. "Het huis heeft een neoklassiek karakter en maakt deel uit van het charmante uitzicht van het Rouppeplein", zegt Florence Lepoudre van vzw Bral. Samen met de vzw Arau en buurtcomité Pentagon startten ze een petitie die al door meer dan 1.800 sympathisanten getekend werd. "Het huis afbreken en vervangen voor een modern complex, breekt het neoklassieke geheel van het Rouppeplein."





Volgens de stad is van die bewering weinig aan. "Het huis is helemaal niet geklasseerd. In 2010 stelde de stad een lijst op met de tien meest interessante huizen van het Rouppeplein. Huis 4 hoort daar niet bij", zegt schepen van Patrimonium Geoffroy Coomans de Brachène. "Een onafhankelijk studiebureau onderzocht het gebouw en kwam tot de conclusie dat het huis architecturaal geen meerwaarde biedt. Heel wat delen zijn al vervangen en er schiet weinig 'neoklassieks' over."





Het patrimoniumbureau Arau trekt die conclusie in twijfel. "Van buitenaf lijkt het huis inderdaad niet mooi. Maar aan de achterzijde is het versierd met glas-in-loodramen en binnen is er een prachtige ronde trap in neoklassieke stijl", reageert Lepoudre. "Het huis werd gebouwd voor 1932 en is bijgevolg erfgoed."





Per uur 84 auto's méér

De afbraak van het gebouw is niet het enige waartegen het buurtcomité protesteert. Ook de ondergrondse parking, die onder de studentenkoten komt, is volgens hen een slecht idee. "Op vier minuten wandelen is er al de Rouppeparking. Een extra parking is dus overbodig en trekt nog meer auto's aan. Volgens een analyse zullen door de aanliggende Van Helmontstraat 100 wagens per uur rijden, terwijl dat er nu 16 per uur zijn."





De Brachène verdedigt dat de ondergrondse parking de parkeerplaatsen op het plein zelf vervangt, om zo plaats te ruimen voor terrassen. "We hanteerden eerst het idee om onder het plein zelf een parking te bouwen, maar die werken zouden te lang duren en de horeca zou hier te veel onder lijden." De overlegcommissie gaf intussen een gunstig advies voor het project. Het gewest beslist later of het al dan niet een bouwvergunning toekent.