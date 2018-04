Ruzie loopt uit de hand: dertiger naar ziekenhuis met messteken in gezicht 12 april 2018

02u49 0 Brussel Een caféruzie in Sint-Gillis is dinsdagavond volledig uit de hand gelopen. Twee mannen gingen elkaar te lijf. Een van hen raakte ernstig gewond en werd met steekwonden in het aangezicht overgebracht naar het ziekenhuis. De vermoedelijke dader is nog op de loop. Het parket spreekt van een poging tot doodslag.

De steekpartij vond plaats in café Jester in de Hallepoortlaan. "Rond 18.45 uur werd een politiepatrouille van de zone Brussel-Zuid opgeroepen", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. "Ter plaatse troffen de agenten een 46-jarig slachtoffer aan die verschillende steekwonden in het aangezicht had opgelopen. Nadat het slachtoffer ter plaatse de eerste zorgen kreeg, werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De man verkeert niet meer in levensgevaar."





Ruzie

Het labo van de federale politie kwam ook ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. Verder stelde de politie een veiligheidsperimeter in. "Vermoedelijk gaat het om een ruzie die uit de hand gelopen is. De reden voor die ruzie is nog niet duidelijk. We zijn bovendien nog steeds actief op zoek naar de dader. Hij sloeg na de feiten op de vlucht", aldus Goemand. Volgens een getuige gaat het om een man van rond de 30 jaar. Wie meer informatie heeft over de dader, kan altijd contact opnemen met de politie. De uitbaters van café Jester waren niet bereikbaar voor commentaar. (VDBS)