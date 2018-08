Ruzie leidt tot steekpartij 08 augustus 2018

Een Afghaanse man is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, waarvan 18 maanden met uitstel voor een poging tot doodslag. De man had een conflict met een andere man over een plaats op de vroegmarkt aan de Fabriekskaai. Op 25 februari escaleerde de ruzie op de parking van de markt. De Afghaan haalde een mes boven en stak zijn opponent vier keer in het gezicht en het hoofd. De verdediging had betwist dat de man de intentie had om zijn rivaal te doden. De rechter achtte de poging tot doodslag niettemin bewezen. "Hij heeft tot vier keer toe gestoken en dat in vitale delen. Dit toont aan dat hij het slachtoffer wilde doden", aldus de rechter. Hij kreeg ook een celstraf van drie maanden, omdat hij illegaal in het land verblijft. (WHW)