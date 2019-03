Rouwboodschappen na 22 maart worden tentoongesteld WHW/Belga

11 maart 2019

15u34 0 Brussel De vele rouwboodschappen en tekeningen die in de dagen na de aanslagen op 22 maart 2016 verzameld werden aan de Brusselse beurs, maken de komende dagen deel uit van twee herdenkingsprojecten.

De medewerkers van stadsarchiefdienst zorgden er na de tragische gebeurtenissen in Brussel voor dat de vele tekeningen en rouwboodschappen voor de Beurs niet verloren gingen. Ze namen 4.000 foto’s en lieten 2.500 documenten opdrogen en bewaarden die in hun archief. Intussen werden ze ook al online geplaatst. Dit jaar zullen de boodschappen van solidariteit getoond worden tijdens twee herdenkingsmomenten in Brussel.

Vandaag is de Europese herdenkingsdag voor slachtoffers van terreur. Tijdens deze herdenking in conferentiecentrum Albert Borschette worden 25 rouwboodschappen op groot scherm geprojecteerd. Op 22 maart volgt een tentoonstelling van de boodschappen in Espace Magh in Brussel. Daar wordt dan ook de documentaire ‘Tous Ensemble’ vertoond. “De plicht tot herdenking komt vooral tot uiting in het nauwgezette titanenwerk van de stadsarchiefdienst. Het doet me plezier dat dit in de verf wordt gezet via twee belangrijke evenementen in Brussel”, vertelt Brussels schepen Delphine Houba.