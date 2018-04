Rotonde 58 transformeert tot ontmoetingsplaats voor senioren 04 april 2018

02u30 0 Brussel Rotonde 58, het blauwe paviljoen dat gebouwd werd in de schaduw van het Atomium als ticketbalie voor expo 58, krijgt na 60 jaar een nieuwe bestemming. De dienst senioren van de Stad Brussel herbouwt het verkommerde paviljoen om tot S Punt, een ontmoetingsplek voor senioren van de wijk.

Tijdens de wereldtentoonstelling deed het paviljoen dienst als ticketbalie. Zodra het die functie vervuld had, gebruikte de stad het lange tijd als activiteitenhuis voor oudere mensen. "Vervolgens huurde vzw Atomium het gebouw opnieuw van de stad", klinkt op het kabinet van schepen van Gezin en Senioren Alain Courtois. "Maar zij gebruikte het gebouw als stockageruimte. De stad besloot om het contract niet te verlengen, zodat het paviljoen een meer bruikbare invulling kreeg. Samen met organisaties uit de wijk, zoals Rotonde BXL, Okra of het buurtcomité Laken organiseren we een breed programma aan activiteiten voor senioren uit de wijk. Zo komen er muzikale avonden, proeverijen, een fototentoonstelling van expobezoekers in 1958, wandelingen enzovoorts." Eind april kunnen senioren er voor het eerst terecht. Maar voor het zover is, krijgt het paviljoen een opknapbeurt.





"Het paviljoen stond sinds 2000 te verkommeren en het gebouw verkeert in erbarmelijke staat. Het kan vooral een goede opfrissing gebruiken. De beneden- en eerste verdieping wordt grondig gerenoveerd, maar we zorgen ervoor dat de authentieke structuur en het uitzicht behouden worden." 20 april wordt het nieuwe S Punt ingehuldigd. (DCFS)